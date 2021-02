Gasperini nel post-partita: “Il Napoli attacca bene, è una squadra forte. Duvan non è mai stato in dubbio”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sul Napoli. “Il Napoli è una squadra forte. Quando attaccano ti metto in difficolta’. La soluzione era fare il terzo gol. Ci siamo andati vicino e poi ci siamo riusciti. Il terzo gol ha chiuso la partita. Pessina? Straordinario per la qualita’ che ci stando. Faccio difficolta’ a fare classifiche di valore. Contro un Napoli forte e motivato era difficile tirare fuori una partita così. Domenica a Cagliari sarà l’ennesima partita in pochi giorni. Posso fare solo i complimenti ai ragazzi. Globalmente stiamo facendo una stagione importante. Siamo in finale di Coppa Italia. Tra due settimane giocheremo per la prima volta in Champions contro il Real Madrid, in campionato vogliamo fare bene. Questo ci da’ tanta adrenalina. Champions o Coppa Italia? Un trofeo e’ sempre un trofeo, ma anche superare il Real Madrid non sarebbe male. Gomez balla dopo i gol a Siviglia? Ha iniziato a ballare da noi, avete perso la memoria. E’ strano che in una serata cosi’, si parli di altro. Spesso ci capita di prendere gol nei primi minuti, ma stavolta abbiamo sbloccato presto il risultato. Pessina? Sta facendo benissimo. Duvan e’ un riferimento, non e’ mai stato in dubbio. Finale con la Juve? Ci giocheremo a maggio, c’e’ tempo, l’affronteremo con coraggio”.