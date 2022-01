L’esterno dell’Atalanta, Giuseppe Pezzella, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo, nella quale ha parlato anche del suo futuro: “Voglio convincere l’Atalanta per il rendimento, non ho bisogno di collezionare il numero di presenze per esser riscattato. Se giochi tanto e fai male, non serve. Il Napoli? Non c’è un motivo ben preciso perché non abbia mai giocato nella squadra della mia città, ma non cambierei mai il percorso fatto fino ad oggi, fatto di conquiste sul campo”.

Fonte: TMW