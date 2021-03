Pioli: “Spero di recuperare qualcuno per il Napoli. Dobbiamo stringere i denti”

Ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa ,dopo il pareggio ottenuto all’Old Trafford in Europa League, in vista del match contro il Napoli domenica:

“Matura mi piace come definizione. Abbiamo giocato con personalità, siamo stati squadra in entrambe le fasi di gioco. Il risultato è positivo, non chiude la qualificazione. La partita di oggi è il prosieguo delle prove fatte a Roma e Verona. Spero di recuperare qualcuno per domenica. È un momento cruciale per la stagione, abbiamo una stagione in cui dobbiamo spingere i denti perché abbiamo partite importanti come Napoli, Manchester United e Fiorentina e poi avremo il tempo per rifiatare”.