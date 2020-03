Piqué: “Peggior Real mai visto al Bernabeu”. Risponde Ramos: “Firmo per vincere così”

Botta e risposta tra Gerard Piqué e Sergio Ramos dopo il Clasico vinto dal Real Madrid. Il difensore del Barcellona ha dichiarato nel post-partita: “Ce ne andiamo disgustati. Credevamo di poter fare risultato perché loro trasmettevano sensazioni molto negative. Nel primo tempo ho visto uno dei peggiori Real Madrid mai incontrati al Bernabéu. Però abbimao perso il controllo e alla fine loro ti possono mettere sotto in qualsiasi momento e decidere con una giocata la partita. C’è una sensazione di frustrazione per l’occasione persa, perché nel primo tempo potevamo chiuderla”.

Ed ecco la risposta del capitano del Real Madrid: “Rispetto l’opinione di tutti. Io avrei firmato per vincere tutti i Clasicos giocando un primo tempo così brutto come lui dice. L’approccio era diverso: nel primo tempo abbiamo lasciato palla agli altri e nel secondo abbiamo deciso di avanzare. Loro non erano così freschi e abbiamo iniziato a creare occasioni. Il Barcellona ha il suo stile che è fatto di possesso palla. Per me è una filosofia differente. Noi abbiamo un altro stile, che non è né migliore né peggiore, solo differente”