Pirlo: “Ci Crediamo. Ci siamo rialzati e adesso dobbiamo cavalcare il momento”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla viglia della sfida con il Bologna valevole per un posto in Champions ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole in conferenza.

“Eravamo morti dopo la sconfitta con il Milan, ma adesso ci siamo rialzati. Dobbiamo pensare a noi stessi per vincere e fare una grande gara a Bologna, poi vedere cosa succederà dalle altri parti – spiega Pirlo – e non dobbiamo avere rammarico a fine gara”. E sulla pressione: “C’è come sempre: siamo tranquilli, le vittorie ti fanno stare meglio e dobbiamo cavalcare il momento. C’è adrenalina nei calciatori, così recuperi più velocemente”.