Primavera 2, Crotone-Lecce 3-5 e Entella-Benevento 6-1: la classifica aggiornata

Arrivano buone e cattive notizie per il Napoli di Cascione. Vittoria esterna per il Lecce che batte per 3-5 il Crotone, che a sua volta rimane distante dagli azzurrini tre lunghezze rimanendo saldamente attaccati alla zona playoff. La brutta notizia arriva dalla vittoria odierna dell’Entella ai danni del Benevento per 6-1. Sanniti completamente in balia degli avversari, che con i tre punti si portano in terza posizione staccandosi momentaneamente dal club azzurro portandosi a 35 punti. Di seguito ecco la classifica aggiornata:

Pescara 47 punti Lecce 46 Entella 35 Napoli 32 Crotone 29 Spezia 29 Frosinone 28 Cosenza 24 Benevento 22 Pisa 18 Reggina 13 Salernitana 10