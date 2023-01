Politano a Sky: “Dobbiamo rimetterci con i piedi per terra e ricominciare a pedalare”

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter.: “Con l’Inter era una partita importante, ma non decisiva, da domani ci concentreremo già per le prossime sfide. Nel primo tempo è mancata un po’ di velocità e lucidità, non siamo riusciti sempre a trovare la scelta giusta. Sicuramente siamo delusi per la sconfitta, ma sapevamo di trovare una squadra fortissima. Dobbiamo rimetterci con i piedi per terra e ricominciare a pedalare. Avevamo provato, in settimana, a costruire sugli esterni per poi convergere e concludere, ma siamo entrati in difficoltà anche grazie all’Inter che ha gestito bene la propria difesa. La sosta? Sicuramente è stata lunga e siamo stati fermi tanto. E’ normale che le gambe devono ancora tornare a girare bene, ma lavoreremo per farci trovare pronti per le prossime partite”.