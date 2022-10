Politano a SKY: “Nella ripresa poca lucidità. Abbiamo vinto grazie ai cambi”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Il lavoro quotidiano ci sta facendo bene. In ritiro si parlava poco di noi perché c’è stata la rivoluzione del mercato, ma noi con la testa eravamo sempre tranquilli e abbiamo creato un grande gruppo. I risultati, finora, dimostrano la nostra unità. Il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso, ovvero giocare partita dopo partita e mettere tutta la nostra qualità in campo per fare in modo che ogni squadra possa avere difficoltà nell’affrontarci. Nel primo tempo siamo stati padroni del campo, abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa negli ultimi 20 metri e non siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo abbiamo peccato di lucidità, ma abbiamo conquistato i tre punti grazie ai cambi del mister.

Il rigore? L’ho tirato meglio di quello con il Milan, è stato perfetto e sono contento di ciò. Abbiamo un reparto attaccanti ampio e tutti giocano in modo diverso. Osimhen è bravo ad attaccare la profondità, mentre Raspadori e Simeone fraseggiano di più. Comunque tutti i nostri attaccanti possono essere felici di questo inizio di stagione.

I tifosi? Nei momenti belli e brutti ci sono sempre. Anche a Cremona non hanno mai smesso di cantare e sono uno stimolo in più in queste partite“.