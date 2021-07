Durante l’incontro con i tifosi (CLICCA QUI), Politano è ritornato anche su quel Napoli-Verona che ha recato così tanto dolore ai tifosi azzurri:

“Se sono deluso più per la mancata convocazione in Nazionale o per la mancata qualificazione in Champions? Domanda difficile, ma per la delusione con il Napoli. Cosa è successo? E’ stata una partita storta che non ci ha permesso d’essere dove meritavamo. E’ successo anche ad altre grandi di perdere con le piccole “,