Prandelli: “Napoli migliore squadra in Italia e in Europa. Se voglio divertirmi guardo loro”

L’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Se voglio divertirmi guardo gli azzurri, non solo perché dominano il campionato, ma perché ritengo che siano la migliore squadra sia in Italia sia in Europa. Nonostante in estate si parlasse di Spalletti come di un allenatore finito e del Napoli come di un progetto ridimensionato da De Laurentiis e Giuntoli, la squadra ha dimostrato il contrario. Personalmente, credo che il Napoli sia una squadra completa: non solo i singoli sono forti, ma la squadra ha un’armonia unica e gioca con gioia, alternando possesso e ripartenze. Inoltre, in fase difensiva è molto compatta e organizzata.”