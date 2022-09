Premiati campioni regionali e vice campioni d’Italia per il progetto Napoli for Special

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto la premiazione per i campioni e vice campioni d’Italia regionali Napoli For Special:

“Nel pomeriggio di oggi, in occasione della ”Cerimonia di premiazione delle società campane” organizzata da LND Campania, sono stati premiati i Campioni regionali e vicecampioni d’Italia del Napoli For Special. Un progetto che la SSC Napoli ha adottato e sostenuto con entusiasmo e passione, in adesione al Campionato di Calcio denominato “Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale” organizzato dalla FIGC con il supporto di Lega Serie A. I ringraziamenti e le congratulazioni vanno al Consorzio Terzo Settore e in particolare al presidente Gerardo Luongo per la virtuosa iniziativa che ha visto la squadra raggiungere importanti risultati sociali e sportivi. Calcio Napoli For Special offre a tutti i ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali l’occasione di far parte di una vera e propria squadra di calcio e trascorrere momenti in compagnia, in un ambiente sereno e giocoso, con un’organizzazione ben strutturata e con istruttori validamente formati dal Calcio Napoli e dal Centro Sportivo Cercola. Un percorso che rappresenta un segnale di grande cambiamento culturale, attraverso un cammino che sviluppi e valorizzi progetti in grado di concorrere a realizzare una società più inclusiva. Presente all’incontro mister Luciano Spalletti accompagnato dal Capo della Comunicazione del Calcio Napoli, Nicola Lombardo. Il tecnico toscano ha premiato i ragazzi del Napoli For Special e si è congratulato con loro per il risultato raggiunto”.