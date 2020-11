Premier League, Cavani accusato di razzismo: “Gracias negrito”, ecco quanto rischia

Edinson Cavani finisce sotto accusa per una Instagram story pubblicata dopo la vittoria di ieri contro il Southampton. El Matador si era reso protagonista assoluto del match, consentendo ai Red Devils, con un assist e due gol nel finale, di ribaltare il passivo di due reti. Il centravanti uruguaiano ha però poi pubblicato una storia su Instagram, immediatamente rimossa, con scritto all’interno “negrito” in riferimento a un tifoso. Potrebbe subire una squalifica dalla FA di tre giornate. Lo stesso termine fu utilizzato da Luis Suarez con Patrice Evra, in occasione di Liverpool-United del 2011. In quel frangente El Pistolero affermò che in Uruguay “negrito” sia un vezzeggiativo e non un insulto razziale come nel resto del mondo. La commissione disciplinare della FA non accettò le sue scuse e difese e lo squalificò per otto giornate. Simil sorte toccò a Bernardo Silva, quando nel settembre del 2019 pubblicò un tweet ironico sul compagno di squadra del City Mendy, venendo accusato di razzismo. Il portoghese fu poi squalificato per un solo turno, nonostante l’iniziale ipotesi di sei turni di stop. El Matador potrebbe dunque cavarsela con una sola giornata di squalifica.