Primavera 1, Atalanta-Napoli 0-0: le pagelle di IamNaples.it

Poche emozioni tra Atalanta e Napoli in un match molto combattuto al centro sportivo Bortolotti. Una partita molto importante in ottica salvezza, con entrambe le squadre che occupavano i due posti destinati ai playout. Ma con questo 0-0, la squadra di casa va un punto sopra il Milan che giocherà lunedì sul campo della Roma. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Boffelli 7: Le occasioni dell’Atalanta sono molto confusionarie, ma lui dimostra reattività in ogni momento chiudendo la porta anche nel finale, aiutato dai compagni. Può migliorare di più con i piedi.

Hysaj 6,5: Gioca una buona partita sia quando si tratta di marcare gli avversari, sia quando c’è bisogno di pressare e aggredire l’avversario e non è certo perché ha la maschera come Osimhen e Meret. Spende molto e nel finale ha dei problemi fisici.

D’Avino 6,5: Esce zoppicando dopo un’ora, ma gestisce bene i suoi avversari così come i suoi compagni di squadra, bravo anche nel gioco aereo. Dal 64′ Nosegbe 6: Entra bene in partita, portando fisicità nei contrasti e nei colpi di testa allontanando i lanci lunghi dell’Atalanta.

Obaretin 6,5: Grande fisicità e si fa sentire anche a centrocampo quando avanza per colpire di testa. La sua è una prova maiuscola. Attento e preciso nelle chiusure.

Marchisano 6: Nelle prossime partite dovrà spingere di più per portare a casa il risultato pieno, oggi si comporta bene sia in fase offensiva sia in difensiva.

Alastuey 6: A volte subisce la pressione dei centrocampisti avversari, le giocate illuminanti sono poche rispetto al solito ed è poco cattivo sotto porta. Dall’83’ Pesce s.v.

Gioielli 6,5: Quando i suoi compagni si siedono in campo per i crampi lui ha ancora la forza di andare a pressare gli avversari per mettere in difficoltà la manovra avversarie. Bravo anche a liberarsi del pallone quando è troppo pressato.

Iaccarino 6: Frustalupi ha grande fiducia in lui, oggi viene ripagata in parte, soffre un po’ la partita ma quando la squadra riesce a fraseggiare bene le sue qualità escono fuori. Dall’83’ Russo s.v.

Acampa 6,5: Rispetto a Marchisano spinge di più, in fase offensiva crea qualche fastidio alla difesa dell’Atalanta e a Bertini.

Spavone 6: I maggiori pericoli del Napoli nascono dai suoi piedi, è molto pimpante partendo da sinistra anche inserendosi nell’area di rigore, gli manca la conclusione finale. Dal 71′ Rossi 6: Lotta con i difensori avversari, ma quando entra il Napoli soffre un po’ il possesso dell’Atalanta e a parte un contropiede sono poche le situazioni positive per far male.

Sahli 6: Fa la guerra con i difensori avversari, la partita è sporca e lui si crea un’occasione molto buona anche grazie a Spavone dove Bertini gli nega il gol. Dall’83’ Bonavita s.v.

Frustalupi 6: Dimostra di aver voglia di vincere la partita quando effettua dei cambia abbastanza offensivi. Ma quando non si possono conquistare i tre punti, è importante non perdere. Lo 0-0 era un risultato forse già scritto già nel primo tempo, Napoli e Atalanta si rispettano molto e lo dimostrano in campo per le -poche- occasioni create e l’attenzione in difesa.

Nico Bastone