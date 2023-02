Primavera 1, Napoli-Lecce 2-3: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Dopo il poker senza storia subito dall’Inter, gli azzurrini perdono in casa 3-2 contro il Lecce. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6: Sul secondo gol commette un errore: esce in ritardo e poi dopo rischia troppo in posizione defilata consegnando a Salomaa la palla troppo facile a centro area. Si riscatta nella ripresa con tante partite importanti e di grande livello.

D’AVINO 6: Buona gara, sono apprezzabili le avanzate palla al piede da braccetto sul centro-destra. Mette in mostra coraggio e personalità, sul secondo gol deve scappare dietro prima e con maggiore convinzione, il difensore deve essere sempre pessimista. (Dall’84’ Barba s.v.: Poco meno di un quarto d’ora, prova a dare il suo contributo soprattutto nella capacità di spostare l’inerzia delle transizioni, una volta recuperato il pallone)

HYSAJ 5,5: Nella ripresa la fase di non possesso soffre tanto, lui può gestire meglio le consegne, il campo. Sul terzo gol Burnete non può avere quella libertà indiscriminata sul colpo di testa che sbatte sulla traversa prima che Berisha trovi poi il tap-in vincente.

OBARETIN 6: Partita attenta, precisa, di buon livello tecnico in generale, anche lui può far meglio nella copertura degli spazi, in vari frangenti soffre Corfitzen.

LAMINE 6: Alterna dei buoni spunti a livello offensivo come nell’azione del primo gol azzurro o nella parte finale del primo tempo a situazioni rivedibili in fase difensiva, come il ritardo sul gol dell’1-1 di Burnete. (Dal 61′ Boni 6: Ha il merito di entrare in campo con la testa giusta, dopo un minuto trascorso in campo va a fare un intervento provvidenziale sul secondo palo. È apprezzabile perché il quinto a destra non è il suo ruolo, prova a proporsi a livello offensivo, ci riesce a tratti)

ALASTUEY 6,5: Fa un po’ fatica quando s’alzano i ritmi, in alcune fasi della partita dovrebbe riuscire a fornire un supporto più attivo ai difensori per uscire dalla metà campo avversaria. Quando, però, il pallone arriva a lui si vede la differenza, ispira il primo gol e sul secondo fa l’assist vincente, con traversone perfetto per il colpo di testa di Sahli.

GIOIELLI 5,5: Gira spesso a vuoto, nei tempi di pressione fa più fatica del solito.

GIANNINI 5,5: Può fare molto meglio, in fase difensiva soffre le scorribande di Corfitzen, a livello offensivo in altre situazioni ha spinto con maggiore frequenza e qualità. (Dall’84’ Acampa s.v.: Poco meno di un quarto d’ora, anche buono l’atteggiamento ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

SAHLI 7: Fa una doppietta, arriva a quattro gol stagionali, tutti realizzati nel 2023. È una spina nel fianco per il Lecce anche quando fa il centravanti, dopo l’uscita dal campo di Rossi.

SPAVONE 6: Qualche inserimento senza palla c’è, degli spunti soprattutto nella parte finale del primo tempo ma gli manca la continuità dentro la partita delle giornate migliori. (Dal 72′ Marranzino 6: Porta un po’ d’energia in più e qualche spunto dalla sua posizione riesce a produrlo)

ROSSI 6: Non manca il solito lavoro dispendioso, si muove per tutto il reparto offensivo e ha il merito dell’assist nell’azione del primo gol. (Dal 72′ Koffi 5,5: Uno spezzone in cui ci si aspettava più continuità nel proporsi)

FRUSTALUPI 5,5: È squalificato, in panchina ci va Di Vicino e il Napoli alterna dei segnali buoni ad altri negativi. È apprezzabile la strategia che fornisce subito dei frutti: la ricerca della verticalità e l’attacco alla porta avversaria attraverso i quinti, soprattutto a destra con Lamine. Il divario tecnico, fisico e d’investimenti è evidente ma nei primi venti minuti della ripresa il Napoli doveva far meglio, soffre troppo l’avversario. Sul 2-2 si è rivisto un film visto anche a Cagliari, la squadra non riesce ad imporre un ritmo più basso, a far circolare un po’ il pallone, finisce in balia dell’avversario e subisce un gol su calcio d’angolo evitabile, con Burnete tutto solo sul primo palo.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 7′, 77′ Salhi (N), 18′ Burnete (L), 45′, 83′ Berisha (L)

NAPOLI: Boffelli, D’Avino (dall’84’ Barba), Hysaj, Obaretin; Lamine (dal 61′ Boni), Alastuey, Gioielli, Giannini (dall’84’ Acampa); Spavone (dal 72′ Marranzino), Salhi; Rossi (dal 72′ Koffi). A disp. Turi, Pesce, Mutanda, Marchisano, Sequino, Russo, Bonavita (all. Frustalupi).

LECCE: Borbei, Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Berisha (dall’87’ Russo), Vulturar, Samek (dal 56′ McJannet); Corfitzen (dal 69′ Daka), Burnete, Salomaa (dall’87’ Bruhn). A disp. Moccia, Leone, Bruns, Minerva, Hegland, Kljun.

ARBITRO: Sig. Luigi Catanoso sez. di Reggio Calabria

AMMONITI: Volturar, Berisha

A cura di Ciro Troise