Serie A, Milan-Torino 1-0: decisivo Giroud

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato il Milan torna a rivedere i tre punti, proprio quando Ibra ritorna in panchina tra i convocati. Decisiva l’incornata di Giroud che beffa Milinkovic-Savic nella seconda frazione di gioco che regalo il successo per 1-0 contro il Torino. Con questa vittoria il Milan torna in zona Champions, almeno per una notte in attesa delle altre gare di giornata. Il Torino gioca bene ma non basta per evitare la disfatta. I rossoneri, tra l’altro, ritrovano anche la porta imbattuta.