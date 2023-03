Prof. Castellacci: “Per Meret è stata una botta, il guaio di Kim è già rientrato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Enrico Castellacci, presidente Associazione Nazionale dei Medici di Calcio Italiani: “Parlare di infortuni nel Napoli di questo momento mi sembra quasi eccessivo. Il guaio di Kim sembra già rientrato dal report di ieri, sarà stato un semplice affaticamento. Anche per Meret sarà stata una botta, un trauma contusivo che non avrà comportato troppo. Quest’anno sta girando tutto bene e vanno fatti i complimenti allo staff medico azzurro, c’è anche la ciliegina sulla torta per la stagione complessiva di Luciano e dei suoi. La preparazione del Napoli è stata adeguata, anche dopo il Mondiale. La gestione è stata oculata e attenta e non ha generato i sovraccarichi che le altre società invece hanno sofferto. Napoli-Eintracht? La panchina lunga paga sempre, lo si vede proprio in questi casi. Quando sfrutti tutta la rosa salvi i calciatori arrivati al limite e non rischi infortuni borderline. A meno che non sia una partita dalle forti scosse emotive, dove Luciano richieda forzatamente alcuni calciatori fondamentali, allora si va a rischiare gli elementi un po’ più stanchi e affaticati. La panchina lunga, però, è una trovata illuminata del Napoli e tutti i club dovrebbero prendere d’esempio quanto sta facendo Luciano nella gestione dei suoi uomini. Pogba? Gestione sbagliata. È difficile trovare spiegazioni, molto avrà fatto aver gestito male il primo infortunio. Si sarebbe dovuto operare subito al menisco esterno. Ora invece ha dovuto stravolgere tutta la sua preparazione e l’intervento è diventato più problematico per recupero. Poi è normale che il calciatore incappi in tanti infortuni muscolari, è il modo che il corpo ha di compensare eventuali problemi nel recupero. Ora dovrà restare fuori almeno un mesetto. Italia-Inghilterra? L’azzurro è come quello del Napoli, quindi il calore dei napoletani sarà enorme (ride ndr)! Poi quando gioca la Nazionale, il tifo e l’affetto del Maradona non è mai mancato nella storia. Sarà una bella partita”.