Qual. Euro 2024, Romania-Kosovo 2-0: Rrahmani ammonito e in campo 90′

La partita tra Romania e Kosovo è stata sospesa per 50′ per cori e striscioni dei tifosi rumeni che inneggiavano alla Serbia. Una situazione molto delicata che pian piano è rientrata e che probabilmente porterà dei seri provvedimenti da parte della UEFA. Ma tornando al calcio, quello giocato, stasera è arrivata una vittoria importantissima per la Nazionale rumena per 2-0, grazie ai gol di Stanciu all’83’, dopo un rigore sbagliato al 59′, e di Mihaila. Il Kosovo, rimasto in dieci per l’espulsione di Muriqi. ha provato a riprendere la partita nel finale, ma senza esito positivo. Amir Rrahmani, capitano della Nazionale kosovara, è stato ammonito al 32′ ed è rimasto in campo per l’intera partita.

Classifica