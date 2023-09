Qual. Coppa d’Africa, Camerun-Burundi 3-0: Anguissa alla fase finale

Tanta gioia tra le fila del Camerun per la vittoria contro il Burundi. Dopo un primo tempo terminato 0-0, in cui la squadra ospite ha anche sfiorato più volte il vantaggio, nella ripresa è arrivato il vantaggio di Mbeumo. Raddoppio al 59′ di Wooh, mentre il terzo e ultimo gol della sfida lo ha segnato Aboubakar, per il 3-0. Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha giocato 90′ ed è stato decisivo con la sua immensa qualità nel conquistare i tre punti, che per i Leoni Indomabili vogliono dire soltante una cosa: qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa, che si disputerà dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024 in Costa d’Avorio.

Classifica

Camerun 7 Namibia 5 Burundi 4 Kenya* 0

*Squalificata dal torneo