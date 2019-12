Radio Marte – Gattuso non cambia: contro il Sassuolo sarà Allan il regista

Il Napoli domenica alle 20.45 chiuderà la prossima giornata di campionato, l’ultima prima delle feste natalizie. Ad attenderlo c’è una squadra ostica come il Sassuolo di Roberto De Zerbi, sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di ieri contro il Brescia per il recupero della 7^ giornata di Serie A. Nel corso dell’appuntamento odierno di “Marte Sport Live”, trasmissione in diretta sulle frequenze di Radio Marte, si è discusso del possibile undici titolare degli azzurri che probabilmente vedrà, anche stavolta, Allan ricoprire il ruolo di regista.

Una scelta piuttosto forzata quella di Gattuso viste le sue caratteristiche, ma che potrebbe non più verificarsi se dal mercato di gennaio dovesse arrivare un regista puro. Il motivo è dovuto, però, ad una motivazione ben precisa che consiste nella presenza in campo di Luperto, chiamato a sostituire l’infortunato Koulibaly. A riferirlo è il collega di Repubblica Pasquale Tina, il quale ha spiegato che avendo il centrale salentino le doti di regista difensivo nelle sue corde, ciò compenserà le lacune in tal senso di Allan, che in più occasioni cederebbe il pallone a lui in fase di impostazione.