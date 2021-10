Rai – Emergenza in attacco per l’Italia: possibile Insigne falso nove

L’Italia si appresta ad affrontare nuovi impegni questa settimana. Per l’esattezza la squadra di Roberto Mancini scenderà in campo domani sera per la semifinale di Nations League contro la Spagna in un San Siro tutto esaurito (ore 20.45). Gli azzurri tuttavia arrivano in una situazione di emergenza soprattutto in attacco, ruolo in cui mancheranno sia Immobile che Belotti.

Ragion per cui, come dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Rai Alessandro Antinelli, il ct potrebbe pensare di schierare Lorenzo Insigne nel ruolo di punta: “Insigne titolare domani contro la Spagna? Ovvio, certo che sì − dice Antinelli alla trasmissione “Radio Goal” −. L’Italia non può fare a meno del calciatore più tecnico e importante della nazionale. Visto l’infortunio di Immobile, l’attacco potrebbe essere molto mobile. Potrebbero giocare Pellegrini e Bernardeschi sulle fasce e Insigne schierato da falso nueve”.