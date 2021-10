Non arrivano buone notizie in casa Roma per José Mourinho, che perde Chris Smalling per infortunio. Il difensore inglese ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra che lo costringerà a stare ai box almeno per le prossime tre settimane: salterà con certezza, pertanto, le sfide con Juventus, Bodo/Glimt e Napoli.