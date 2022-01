RAI – Il Napoli non vuole privarsi di Demme, nè intende partecipare ad un’asta per Nandez

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle mosse del Napoli al Tg Sport Rai: “Il Napoli non parteciperà a nessuna asta per Nandez, non intende nemmeno privarsi di Demme ritenuto più equilibrato del sardo, forte ma più offensivo del metodista azzurro. Il Napoli sospetta che sia stato tirato in ballo per mettere fretta al Torino. Arrivano poi secche smentite dall’entourage di Meret: mai rifiutato un rinnovo del Napoli. Il club non ha formulato ancora nessuna offerta al suo agente. Se ne riparlerà (conferma il club partenopeo) a fine stagione. Meret dal canto suo è pronto a restare se si punterà su di lui visto che Ospina è in scadenza”.