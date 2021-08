Secondo quanto riferito dal giornalista Rai Ciro Venerato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, tra il Napoli e la Sampdoria ci sono stati colloqui informali su Andrea Petagna, ma l’allenatore azzurro Luciano Spalletti l’ha bloccato fino a domenica prossima per avere una soluzione in più in attacco. Inoltre, non c’è alcuna apertura del Napoli al prestito gratuito.