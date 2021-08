SKY – Juventus-Ronaldo, è finita: avventura ai titoli di coda

A questo punto le parti, anche dopo l’incontro di oggi tra Jorge Mendes, come riporta Sky Sport, (tornato in Portogallo in serata dopo una tappa a Parigi) e la Juventus, stanno cercando la soluzione migliore. La Juventus ha ribadito che non vuole lasciar partire Ronaldo a zero, valutandolo 25 milioni di euro. L’unica via percorribile resta quella del Manchester City e si attende che venga formalizzata un’offerta.

Era l’estate 2018 quando la Juventus acquistò Ronaldo dal Real Madrid. Da quel giorno il portoghese ha giocato 134 partite con i bianconeri, mettendo a segno 101 gol. Quella contro l’Udinese, nella prima giornata di campionato, con ogni probabilità sarà l’ultima apparizione di Ronaldo in bianconero.

Con Ronaldo ai saluti, la Juventus sta iniziando a lavorare su un nuovo attaccante. L’idea è quella di un profilo giovane, che possa aprire un ciclo e partire con una ricostruzione con dodici mesi d’anticipo rispetto ai piani.

La prima scelta della Juventus sarebbe stata Gabriel Jesus, ma il brasiliano non è considerato cedibile da parte di Guardiola. Un tentativo è stato fatto per Mauro Icardi, ma senza risultati. L’argentino vuole restare al Psg, soprattutto in caso di addio di Mbappé.

Oggi c’è stato un incontro con Raiola alla Continassa per un possibile ritorno di Moise Kean, oggi all’Everton. Un’idea nella lista della Juventus, un giocatore che Allegri conosce bene. Un’altra opzione è Gianluca Scamacca del Sassuolo che piace all’allenatore bianconero. Primi nomi in una situazione in costante evoluzione.