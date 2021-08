RAI – Napoli non interessato a Pjanic: possibile il colpo last minute a centrocampo

Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport‘, ha parlato durante la trasmissione ‘Domenica Sportiva’ del calciomercato del Napoli: “Arrivano conferme sul fatto che Pjanic tratta con la Fiorentina e non con altri club italiani: il Napoli l’ha valutato con Ramadani, suo agente, ma ha ribadito di non essere interessato, perché cerca un mediano fisico e non un fine centrocampista bravo coi piedi. Insigne? C’è quasi la certezza che resti anche dopo il 31 agosto col Napoli. Il rinnovo è difficile, ma non impossibile. In questo momento, l’unica squadra che potrebbe prenderlo è l’Inter, ma sfumato Thuram ora si sta dirigendo su Correa della Lazio. L’orientamento è chiudere la stagione con il Napoli, i prossimi mesi saranno importanti per capire se ci sarà una sintesi tra richiesta e offerta. Il Napoli sogna un mediano come Berge, ma senza le cessioni di Ounas e Manolas, sarà impossibile soddisfar ele richieste dello Sheffield e del Borussia per Zakaria. Si potrebbe virare su un profilo a sorpresa negli ultimi giorni di mercato, magari in prestito oneroso o gratuito“.