Rangers, stasera ci sarà anche l’inno: il Tweet

I Glasgow Rangers, tramite il loro profilo Twitter, hanno comunicato che stasera, prima del match di Champions League con il Napoli, verrà onorata la defunta Regina Elisabetta II con diverse manifestazioni di lutto. Ecco il Tweet:

“Her Majesty Queen Elizabeth II will be honoured this evening at Ibrox with a minute’s silence, a display created by the Union Bears, and a rendition of the Nation Anthem. If you are attending tonight’s match, we encourage all supporters to be in their seat for 19:50”.

Sua Maestà la Regina Elisabetta II sarà onorata questa sera a Ibrox con un minuto di silenzio, un’esibizione creata dagli Union Bears e una rappresentazione dell’Inno della Nazione.

Se parteciperai alla partita di stasera, invitiamo tutti i tifosi a rimanere al loro posto per le 19:50.