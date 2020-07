Real Madrid, Mariano positivo al Coronavirus: salta la Champions contro City

Campanello d’allarme in casa Real Madrid. Secondo quanto riportato da Onda Cero, un calciatore della formazione reduce dalla vittoria del campionato è risultato positivo al Coronavirus, negli ultimi test effettuati nelle scorse ore. Si tratterebbe del centravanti Mariano Diaz che non si è ovviamente allenato con il resto della squadra, ma si è immediatamente sottoposto ad un regime di isolamento. Salterà l’attesissimo ritorno degli ottavi di Champions contro il Manchester City in programma il 7 agosto.

Fulmine a ciel sereno in casa Real Madrid. Come confermato da diversi tabloid spagnoli, i risultati degli ultimi tamponi a cui si sono sottoposti giocatori e addetti ai lavori in casa Real Madrid, hanno evidenziato un caso di positività al Coronavirus. Inizialmente l’identità del giocatore che ha contratto il Covid-19 non è stata svelata, anche se poi ci ha pensato Marca a chiarire che si tratta del centravanti Mariano Diaz. Il club ha confermato poi il tutto con una nota ufficiale: “Dopo i test COVID-19 effettuati individualmente sulla nostra prima squadra di calcio ieri dal Real Madrid Medical Services, il nostro giocatore Mariano ha dato un risultato positivo. Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa”.

Mariano Diaz è reduce, come tutto il resto della squadra da alcuni giorni di riposo dopo le fatiche della Liga e la vittoria del titolo. Il duttile attaccante della Repubblica Dominicana è finito immediatamente in isolamento, al contrario dei compagni che si sono ritrovati presso il centro sportivo di Valdebebas per allenarsi visto che la stagione non è ancora finita. Conto alla rovescia per la sfida del 7 agosto in casa del Manchester City, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Le merengues che dovranno provare a ribaltare il 2-1 incassato al Bernabeu prima del lockdown non potranno fare affidamento su Mariano Diaz. Non una grave perdita per Zidane, visto che il giocatore in stagione ha collezionato appena 7 presenze. La speranza di Zizou e di tutto il Real è che il caso resti comunque isolato.

fonte: fanpage.it