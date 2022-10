Repubblica – All’Amsterdam Arena sono attesi circa 5.000 tifosi azzurri

Secondo La Repubblica, ci saranno quasi 5.000 tifosi del Napoli a seguire la squadra alla Amsterdam Arena contro l’Ajax: “Il terzo ostacolo sulla strada di Kvaratskhelia e compagni nella fase a gironi è l’Ajax e la trasferta di stasera (ore 21) assomiglia già a un match ball per la qualificazione agli ottavi di finale, che diventerebbe con il terzo successo di fila quasi una formalità. Ecco perché al seguito della squadra, all’Amsterdam Arena, ci saranno quasi 5 mila tifosi, compresi quelli residenti nei Paesi Bassi. È una insolita vigilia di Coppa senza complessi di inferiorità e di riflesso l’occasione giusta per (ri)sventolare in Europa la bandiera dell’orgoglio tricolore, troppo spesso mortificato a livello internazionale. Il Napoli è il serbatoio da cui nell’ultima tornata delle sue convocazioni Roberto Mancini ha pescato di più, selezionando ben cinque azzurri: Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Alex Meret, Matteo Politano e Alessio Zerbin, mai così tanti dal 1988. Gli azzurri pregustano un’altra notte magica e sanno di avere l’occasione d’ipotecare con largo anticipo il pass per gli ottavi, risvegliando un po’ anche l’orgoglio nazionale. Tre indizi (vittorie) diventerebbero infatti una prova: vediamo se l’Italia s’è desta”.