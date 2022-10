Il Mattino – Oltre a quello di Meret, in casa Napoli sono pronti altri tre rinnovi

Il Mattino ha fatto il punto sui rinnovi di contratto in casa Napoli: “E allora non deve stupire che nel giro di pochi giorni Cristiano Giuntoli ha iniziato a discutere del rinnovo di altri tre azzurri, a parte Meret s’intende: Anguissa, Rrhamani (scadenza 2024) e Lobotka (contratto al 2025). Ci si muove d’anticipo: per tutti e due l’offerta prevede altri due anni di contratto e anche qui un nuovo ingaggio attorno ai 2,3-2,5 milioni di euro .Sì, il Napoli stavolta cambia strategia e non intende più arrivare con l’acqua alla gola alle scadenze. E dunque si sta lavorando per blindare le tre stelle azzurre. La premessa è d’obbligo: nessu na clausola rescissoria è prevista. De Laurentiis è contrario, ha fatto un’eccezione solo per Kim”.