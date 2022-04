Repubblica – Di Lorenzo, Ospina e Koulibaly torneranno titolari contro il Sassuolo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli ritroverà tre titolari in vista del match contro il Sassuolo: “Luciano Spalletti, intanto, ha cominciato a preparare una sfida decisiva per il futuro immediato del Napoli: una vittoria contro il Sassuolo restituirebbe serenità e avvicinerebbe il traguardo della Champions League. Sarà fondamentale curare al massimo i dettagli e naturalmente poter contare su tre big del reparto arretrato. David Ospina è pienamente recuperato e si candida per una maglia da titolare contro il Sassuolo al posto di Meret. Stesso discorso per Kalidou Koulibaly che ha scontato il turno di squalifica e riprenderà il posto al centro della difesa assieme a Rrahmani. Il ritorno più importante sarà quello di Giovanni Di Lorenzo: ha una settimana per verificare al meglio le sue condizioni e riprendersi la fascia destra. Dopo i problemi accusati da Zanoli e soprattutto da Malcuit, il suo rientro è davvero fondamentale. Ci proverà anche Lobotka che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo, ma le percentuali del centrocampista slovacco sono più basse. Se non ce la farà, Spalletti dovrà decidere se confermare l’assetto di Empoli con Mertens e Osimhen oppure se inserire un centrocampista in più”.