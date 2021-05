L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, con il Napoli che tornerà a Dimaro per 10 giorni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, però, gli azzurri torneranno anche in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove hanno svolto la preparazione la scorsa estate. In Trentino e in Abruzzo, il Napoli svolgerà due amichevoli, ancora da definire, mentre il periodo di allenamento a Castel di Sangro potrebbe essere nei primi 10 giorni di Agosto