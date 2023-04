Repubblica – Festa Scudetto, previsti duemila agenti in città

La Repubblica si è soffermata sulla questione ordine pubblico per la festa Scudetto a Napoli: “Napoli-Salernitana resta in programma per sabato alle 15. In attesa di capire quando si giocherà, questura e Comune, sotto il coordinamento della prefettura, sono impegnati nell’organizzare il dispositivo di sicurezza. Si susseguono i cosiddetti tavoli tecnici per ultimare un piano: 90 varchi cittadini e presidi con ausilio di Esercito e polizia municipale per “blindare” i monumenti; duemila “divise” di rinforzo in arrivo in città; trasformare la città in una maxi-isola pedonale con stop alle auto dal centro a Fuorigrotta (varchi Galleria Laziale e via Marina). Appena ci sarà l’ufficialità di un rinvio o meno il sindaco Manfredi emanerà la sua ordinanza. E’ in corso anche un confronto con i sindacati dell’Anm per aumentare le corse dei mezzi pubblici. Lo schema è quello delle “notti bianche”, centro storico lasciato all’uso esclusivo dei pedoni, obiettivo limitare al massimo l’uso di auto e moto”.