Repubblica – Fiorentina, out Odriozola: contro il Napoli spazio a Venuti nella difesa a 4

La Repubblica dedica spazio alla sfida tra Napoli e Fiorentina parlando delle defezioni in casa Viola: “Nella linea a quattro ci saranno anche Biraghi a sinistra e Venuti a destra. Odriozola, così come Bonaventura a centrocampo, non saranno a disposizione. “Non stanno ancora bene – ha spiegato il tecnico Italiano al media ufficiale del club – Sono ancora alle prese con due infortuni fastidiosi». Dunque ancora spazio a Venuti, che torna nello stadio dove a gennaio segnò nei tempi supplementari la rete che spianò la strada alla Fiorentina per la conquista dei quarti di Coppa Italia. “Ci vorrà lo stesso spirito visto a Milano contro l’Inter – ha continuato Italiano – Dobbiamo fare una gara di sacrificio e sicuramente l’attenzione avuta a Milano ce la teniamo stretta”