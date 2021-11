Repubblica – Insigne-Napoli, la tattica di entrambi è controproducente! Si rischia l’addio

Non va per il sottile Repubblica sulla vicenda Napoli-Insigne. Per il quotidiano la querelle tra il capitano e il club azzurro sta prendendo binari non proprio idilliaci. Colpa in parte delle uscite di De Laurentiis il quale vuole scaricare le responsabilità di un eventuale addio su Insigne. Una tattica usata spesso dal patron che però stavolta potrebbe rivelarsi controproducente.

Insigne infatti da gennaio potrebbe iniziare a ricevere offerte. E un calciatore del suo calibro sicuramente non avrebbe problemi a trovare una soluzione congrua. D’altra parte lo stesso Insigne non è mai stato particolarmente chiaro sulle sue richieste. La soluzione, secondo Repubblica, sarebbe uscire pubblicamente allo scoperto e dichiarare quale è l’offerte e quale è la richiesta.