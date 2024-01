Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, il Milan è in pole position per l’acquisto di Radu Dragusin. Il club rossonero avrebbe superato la concorrenza di Tottenham, Napoli e Newcastle per il difensore centrale rumeno. La chiave per sbloccare la trattativa è l’inserimento di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza: il centravanti, però, interessa molto al Genoa che accetterebbe il suo inserimento nell’affare.