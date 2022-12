L’edizione di Repubblica si sofferma sui rientri di Piotr Zielinski e Kim Min-Jae:

“Oggi sarà il turno di Zielinski e domani di Kim. L’altra buona notizia per Spalletti è il recupero di Politano, che è di nuovo in gruppo dopo lo stop per affaticamento muscolare e sarà disponibile per il test amichevole al Maradona con il Lille”.