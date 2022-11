Repubblica – Napoli in Turchia, De Laurentiis sta trattando la cessione dei diritti televisivi

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, starebbe trattando personalmente per i diritti televisivi per quanto riguarda le amichevoli che ci saranno durante il ritiro in Turchia: “C’è da pianificare nei dettagli l’attività del Napoli durante la sosta del campionato ed entro fine settimana il presidente darà il suo ok alla tournée di inizio dicembre in Turchia, dove gli azzurri sono quasi certi di trascorrere una decina di giorni in ritiro ad Antalya e di disputare almeno un paio di amichevoli internazionali, di cui il numero uno del club sta trattando personalmente la cessione dei diritti televisivi. De Laurentiis intensificherà dopo essere ritornato dagli Stati Uniti i suoi contatti con Spalletti, che ha suggerito al club di organizzare oltre al ritiro di dicembre in Turchia almeno quattro gare amichevoli prima di Natale, per permettere agli azzurri di ripresentarsi nelle migliori condizioni possibili alla ripresa del campionato, all’inizio del 2023. La partenza per Antalya è prevista (salvo rinvii) per il 30 novembre, dopo un paio di allenamenti che si svolgeranno al centro sportivo di Castel Volturno. Non è escluso che al seguito del gruppo possa esserci anche il presidente, che finora si è limitato a seguire da lontano gli exploit di Di Lorenzo e compagni: complici gli impegni cinematografici negli Stati Uniti. Ma è il momento di serrare le fila e fare quadrato, con la società che dovrà essere al fianco dei giocatori e sostenerli in tutti i modi possibili”.