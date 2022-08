Repubblica – Napoli-Lecce, ci saranno 40mila persone al Maradona

La Repubblica si è soffermata sui tifosi del Napoli che saranno presenti allo stadio Diego Armando Maradona per la gara tra gli azzurri ed il Lecce: “Sono quasi 40 mila i tifosi annunciati stasera (ore 20.45) a Fuorigrotta per il turno infrasettimanale di campionato contro il Lecce ed è allo stesso tempo una dimostrazione di affetto e fiducia nei confronti del nuovo Napoli, spinto a rialzare subito la testa dopo il mezzo passo falso di Firenze. I due molestatori di Luciano Spalletti allo stadio Franchi sono stati individuati — Daspo in arrivo per entrambi — e il rammarico per la trasferta in Toscana si è circoscritto ai punti lasciati sulcampo, che non hanno peraltro impedito a Di Lorenzo e compagni di rimanere al comando della classifica con altre cinque squadre. Ma l’insolito gruppone di testa è destinato a sgranarsi in fretta e gli azzurri hanno le carte in regola per provare a dettare il passo, con l’aiuto del fattore campo e avendo sulla loro strada un’altra neopromossa, che nelle prime tre giornate della Serie A è riuscita a racimolare soltanto 1 punto”.