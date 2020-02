Repubblica svela: “FIFA verso il no alla FIGC per l’utilizzo del challenge: le ultime

Maurizio Crosetti, firma illustre di Repubblica, ha parlato della richiesta fatta dalla FIGC alla FIFA per l’utilizzo del challenge, vale a dire la richiesta di andare all’on field review per l’arbitro su richiesta degli allenatori. Ecco quanto da lui sottolineato:

“La Federcalcio si è detta disponibile per accontentare i club, ma la Fifa ha risposto picche (e chissà cosa ne pensa l’Uefa, visto che non vanno mai d’accordo). Lo ha fatto con un italiano, Pierluigi Collina, il capo di tutti gli arbitri del mondo. La Figc ha proposto un’ottima cosa in un momento sbagliato, a metà stagione, delegittimando quanto accaduto finora. […] Non entusiasma la Fifa neppure immaginare come si organizzerebbero gli allenatori. […] L’arbitro continuerà a ripetere “ho visto io, ho visto iooo!” anche quando non avrà visto un accidente. A occhio, era quasi meglio quando di occhio ne avevamo uno solo, come Polifemo”.