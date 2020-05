Repubblica – Tensione a Castel Volturno tra gli ispettori federali e Gattuso che tuona: “Cosa speravate di trovare? Qui si rispettano le regole…”

La visita degli ispettori federali in quel di Castel Volturno non è stata gradita dalla dirigenza azzurra, in particolar modo dallo stesso Rino Gattuso. Come raccontato dall’edizione odierna di Repubblica, ci sarebbero stati attimi di leggera tensione a bordo del Training Center:

Cosa pensavate di trovare? Abbiamo filmato tutto con i droni, per sei giorni di fila. Non abbiamo niente da nascondere, ci sono anche le immagini. Mi dispiace per voi, avete fatto un viaggio a vuoto: il Napoli è una società seria, qui si rispettano le regole…», ha tuonato l’allenatore calabrese.

Il Napoli ha infatti preso malissimo la visita degli ispettori, dopo essere stato la società che ha osservato più di tutti e in maniera quasi maniacale il protocollo sanitario. Proprio ieri pomeriggio il club azzurro era in attesa dell’esito del quarto tampone a cui sono stati sottoposti nello spazio di appena dieci giorni tutti i suoi tesserati. Un record. In più i giocatori hanno superato anche le visite cardiologiche e all’apparato respiratorio, in attesa di completare il loro screening con i test sierologici dei prossimi giorni.