Repubblioca – L’attacco del Napoli è straripante, Juan Jesus è il quindicesimo marcatore

La Repubblica del Napoli ha elogiato il Napoli sotto alcuni aspetti: “Il segreto della fuga del Napoli in testa alla classifica è un attacco straripante, la quantità industriale di soluzioni offensive di cui può disporre la capolista. La staffetta del gol è il segreto del primato in classifica degli azzurri. E se i 30 tiri totali di ieri sera, compresi due pali, stabiliscono un nuovo record stagionale in Serie A, va sottolineato anche il contributo al gol del difensore Juan Jesus, il quindicesimo giocatore diverso a entrare nel tabellino dei marcatori. La differenza, però, è lì davanti: Spalletti si è aggrappato alla sua straordinaria batteria di attaccanti ed è riuscito lo stesso a piegare la resistenza del Bologna, arrivando comunque in doppia cifra alla casella delle vittorie consecutive Straordinaria come sempre la prestazione di Kvaratskhelia, che si è messo al servizio dei compagni e ha concluso il suo show con il millimetrico passaggio in verticale nell’azione decisiva. Il georgiano è stato a tratti imprendibile per i difensori avversari e hasfornato assist a ripetizione”.