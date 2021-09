Ribery, già in vendita le sue maglie contraffatte: la nota della Salernitana

La Salernitana sembra essere davvero vicina al colpo Ribery: l’ingaggio dell’attaccante 38enne, ex Fiorentina e campione del mondo, sarebbe un passo. Manca solo la firma, e a quanto pare per qualcuno l’affare è già concluso. In città, a Salerno, sono apparse maglie granata col numero “7” e il suo nome. Si tratta, però, di casacche contraffatte. La società granata ha voluto prendere posizioni, dissociandosi dall’iniziativa con un comunicato ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di segnalazioni secondo cui alcuni locali commerciali avrebbero posto in vendite maglie da gioco riportanti il nome del calciatore Franck Ribery – si legge nella nota – disconosce la produzione delle stesse in quanto, ad oggi, il calciatore non è un tesserato del club granata. La Società si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine e diffida chiunque dal proseguire in tali atteggiamenti illeciti, ricordando che solo ed esclusivamente i punti vendita della Salernitana sono autorizzati alla vendita di prodotti ufficiali”.