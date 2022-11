Roberto De Zerbi: “Il Napoli può vincere la Champions”

Roberto De Zerbi, ex calciatore del Napoli, attualmente allenatore del Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Luciano Spalletti, per come la vedo io, è l’allenatore italiano più bravo. È capace di cambiare le squadre, modificando se necessario anche le sue idee di calcio. È stato un piacere quando è venuto a vedere i miei allenamenti. Raspadori? È un giocatore vero. Può fare ogni ruolo nel reparto avanzato. Io lo vedo centravanti, prima punta. Perché dentro l’area di rigore ha una capacità di spostarsela, destro/sinistro. Ha fatto un gol in Champions col Napoli clamoroso. A Sassuolo batteva i corner destri e sinistri allo stesso modo! Se il Napoli può vincere la Champions? Sì! Per come gioca, e per i giocatori che ha, sì”.