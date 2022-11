Roma, altra auto rubata a Camara, danni anche alla vettura di Matic

Accanimento su Mady Camara. Come riferisce ‘Gazzetta.it’, infatti, i ladri hanno rubato un’altra automobile al centrocampista della Roma. E’ la seconda volta da quando vive nella Capitale. Nelle scorse ore l’ex Olympiacos si è recato in commissariato per denunciare la scomparsa della sua Hyundai Santa Fe (messa a disposizione dal club), rubata nella notte tra giovedì e venerdì. Non solo. Anche Nemanja Matic – si legge – ha dovuto sporgere denuncia contro ignoti dopo aver ritrovato la sua Mercedes Classe G con un finestrino in frantumi e senza volante.