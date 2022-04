Roma, El Shaarawy: “Crediamo nel 4° posto, il gol è importante”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato a DAZN dopo il pari col Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”: “Se giochiamo con questo spirito possiamo lottare ancora per traguardi importanti. Non molliamo fino all’ultimo. Cerchiamo sempre di portare a casa la vittoria. Il gol e’ sempre importante per tutti. Ti da’ la fiducia, magari ti manca quando non giochi. Potevamo meritare di piu’, ma e’ un pareggio che ci da’ tanta fiducia. Il 4° posto? Ci pensiamo finche’ la matematica non ci condanna. Ci proveremo fino all’ultimo