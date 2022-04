Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato cosi:

“Non lo so, a me dispiace. Mi piacerebbe che ci fossero altre squadre italiane in Europa. Inter e Napoli sarebbe comodo affrontarle con degli impegni europei anche per loro. Ora siamo rimasti noi e l’Atalanta, penso che anche i nerazzurri possano far bene in Europa League“.