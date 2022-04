Sportitalia – Su Zaniolo c’è solo la Juve, la Roma lo valuta circa 60 milioni

Alfredo Pedullà, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia a proposito delle voci riguardanti il futuro di Nicolò Zaniolo, accostato anche al Napoli nelle scorse ore: “Secondo quelle che sono le mie informazioni c’è una sola squadra davvero interessata a Zaniolo ed è la Juventus. La Roma valuta il centrocampista cinquanta milioni di euro più ieci milioni raggiungibili con i bonus. In totale 60 milioni. La Juventus non va oltre i quaranta milioni di euro. Smentisco in modo assoluto l’interesse del Napoli e di altri club italiani su Zaniolo. Lo ripeto: c’è solo la Juventus sul centrocampista. In passato si è invece registrato un timido sondaggio da parte del Milan che però non è andato oltre”.