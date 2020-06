Roma, no ai 575 milioni di Friedkin. E adesso il bilancio è con un rosso a tre cifre

Le parole arrivate ieri da casa Roma da parte James Pallotta in merito alla trattativa per la cessione del club a Dan Friedkin hanno dato ancora maggior impulso ai punti interrogativi circa il futuro della società capitolina. “L’ultima offerta non era minimamente accettabile” ha spiegato il numero uno giallorosso, ma a quanto ammontava tale proposta?

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Friedkin aveva messo sul piatto 490 milioni di euro per il passaggio di mano: una cifra che avrebbe obbligato Pallotta a cedere la Roma con una perdita ma in una situazione di enorme difficoltà nata a causa della pandemia. In più vi erano circa 85 milioni di euro (cifra totale 575 milioni) di finanziamento per il club stesso con i quali sarebbe stato più facile chiudere la porta alle cessioni dei pezzi più pregiati.

Adesso la chiusura di bilancio attesa per fine mese rischia di vedere un rosso a tre cifre con Goldman Sachs chiamata a trovare altri acquirenti (o soci) qualora Friedkin non dovesse tornare a farsi avanti.