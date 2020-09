Roma, pasticcio Diawara: sbagliano a mettere il giocatore in lista, rischio 0-3 a tavolino

Problemi in vista per la Roma a causa di un pasticcio nella compilazione della lista per la Serie A. I giallorossi avrebbero inserito infatti Amadou Diawara, classe ’97, nell’elenco degli “Under 22” e non tra gli “over”. Un errore che potrebbe costare molto caro alla squadra di Fonseca, che espone la Roma al rischio di perdere 3-0 a tavolino la gara contro il Verona per aver fatto giocare il centrocampista guineano, non presente nella lista ufficiale dei 25 calciatori consegnata a inizio stagione.

Fonte: Sportmediaset