Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato nel corso della trasmissione Pressing:

“Se analizziamo le prestazioni dei singoli contro la Roma, il Napoli è stato spettacolare quando è stato spettacolare un giocatore che stavolta è stato il peggiore in campo, cioè Kvaratskhelia. Obiettivamente non è stato devastante come al solito, non è stato eccezionale”.